«Парни будут бояться»: В Госдуме негативно оценили закон о домашнем насилии

Закон об уголовной ответственности за домашнее насилие способен отбить у молодых людей желание создавать семьи, а мужчин — заставить опасаться наказания из-за поспешных жалоб жён в полицию. Об этом заявила в беседе с Агентством городских новостей «Москва» глава думского комитета по защите семьи, отцовства, материнства и детства Нина Останина из фракции КПРФ, комментируя инициативу депутатов «Новых людей».

Парламентарий обратила внимание, что сейчас в стране распадаются восемь браков из десяти. По её мнению, новый закон может довести эту цифру до предела.

«Если будут разводиться все 10, есть ли смысл принимать закон? Будет ли молодёжь вступать в брак в случае, если будет принят этот закон? Или парни будут бояться, потому что любое прикосновение дома к жене, исходя из заявлений иногда импульсивных наших женщин, можно будет рассматривать как посягательство на физическое и психическое здоровье. Поэтому надо семь раз отмерить, а один раз отрезать. Это уже не первая дискуссия», – сказала она.

Депутат подчеркнула, что не видела никаких расчётов, которые показывали бы, как такая мера повлияет на число разводов и на готовность людей вступать в брак. По её словам, авторы законопроекта обязаны представить подобную аналитику.

Останина добавила, что задача политика — заранее просчитывать последствия для общества. Она спрогнозировала, что при принятии закона разводиться будут уже все семьи, а молодёжь начнёт осторожничать с браком и фактически попадёт под идеологию отказа от деторождения.

Также депутат напомнила, что уголовная ответственность за физическое насилие в законодательстве уже есть — вне зависимости от того, где произошёл такой случай.

Напомним, депутат Госдумы Ксения Горячева из «Новых людей» разработала и передала в правительство законопроект, который возвращает уголовную ответственность за домашнее насилие. Поправки предлагается внести в статью 116 УК РФ — спустя девять лет после того, как первые случаи семейных побоев в России декриминализировали.