963 смерти за год: В Госдуме предложили вернуть уголовную ответственность за домашние побои

Спустя девять лет после декриминализации первых случаев семейных побоев в России могут вновь ужесточить ответственность за домашнее насилие. Депутат Госдумы Ксения Горячева («Новые люди») разработала и направила в Правительство РФ законопроект, который возвращает уголовную ответственность за побои в отношении близких людей. Документ есть в распоряжении Life.ru.

Поправки предлагается внести в статью 116 УК РФ. Сейчас уголовная ответственность по ней наступает в основном за побои, совершённые из хулиганских побуждений, по мотивам ненависти или с публичной демонстрацией насилия. Законопроект предлагает распространить действие статьи и на случаи, когда жертвой становится близкий родственник, близкое лицо, беременная женщина либо человек, находящийся в беспомощном состоянии или зависимости от агрессора.

Сегодня первый выявленный случай побоев в семье обычно рассматривается как административное правонарушение. Уголовное дело возбуждается только при повторном эпизоде в период административной наказанности. По мнению автора инициативы, такой подход не учитывает реальные обстоятельства домашнего насилия.

Девять лет назад домашнее насилие фактически вывели из Уголовного кодекса. Предполагалось, что административной ответственности будет достаточно. Но практика показала обратное. Нельзя делать вид, что побои близкого человека — менее опасное деяние, чем побои из хулиганских побуждений. Особенно когда речь идёт о людях, которые зависят от агрессора, живут с ним под одной крышей или не могут безопасно выйти из отношений. Государство должно реагировать на такое насилие как можно раньше, а не ждать повторных эпизодов Ксения Горячева Депутат Государственной Думы

Авторы законопроекта обращают внимание на то, что первый эпизод, о котором становится известно правоохранительным органам, зачастую вовсе не является первым случаем насилия. Многие пострадавшие годами не обращаются за помощью из-за страха, давления со стороны партнёра, материальной зависимости или опасений ухудшить своё положение.

О масштабах проблемы говорят и официальные данные. Согласно информации, переданной Россией в ООН, в 2024 году от рук партнёров и других близких родственников погибли 963 женщины.

Высокий общественный запрос на изменение законодательства подтверждают и результаты социологических исследований. По данным опроса Russian Field, 90% россиян поддерживают принятие закона, предусматривающего наказание за домашнее насилие.

Кроме того, необходимость усиления защиты жертв стала одним из требований «Манифеста женщин России», который поддержали более 300 тысяч человек. После получения заключения Правительства РФ законопроект планируется внести на рассмотрение Государственной думы.

Ранее Life.ru писал, что депутаты Госдумы предложили создать реестр педофилов, отбывших наказание за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Толчком к инициативе стало расследование деятельности группировки «Голубая орхидея». Авторы идеи считают, что такой механизм позволит усилить контроль за лицами, осуждёнными за тяжкие преступления против детей.