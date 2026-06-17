Правительство утвердило новые правила платной медицины: что изменится для пациентов

С 1 сентября 2026 года в России меняются правила оказания платных медицинских услуг. Депутат Госдумы Юлия Дрожжина в комментарии для Life.ru рассказала о ключевых нововведениях: дистанционном заключении договоров, конкретных сроках оказания помощи и упрощённом получении налогового вычета.

Одно из ключевых нововведений — возможность заключать договор на оказание платных медицинских услуг дистанционно: через сайт клиники, мобильное приложение или другие цифровые сервисы. Это позволит пациентам оформить необходимые документы без личного посещения медицинской организации, без очередей. Юлия Дрожжина Депутат Государственной думы

В документах теперь обязательно укажут сроки оказания процедур, что исключит неопределённость. Кроме того, учреждения обяжут передавать данные об оказанных услугах в государственную информационную систему здравоохранения, что повысит контроль за качеством.

Изменения коснулись и защиты частной жизни. При получении анонимной медпомощи отпадёт необходимость указывать паспортные данные в договоре. Также уточнён порядок составления сметы: она может быть твёрдой или приблизительной, позволяя гражданам заранее планировать свои расходы.

Упрощается и процедура оформления налогового вычета. Теперь для подтверждения трат на лекарства разрешат использовать не только рецепт, но и выписку из медицинской документации с врачебным назначением.

Как подчеркнула собеседница Life.ru, цель данных инициатив не изменение качества лечения, а совершенствование механизмов общения между человеком и медцентром. Переход на «цифру» сделает сферу платных услуг понятнее и комфортнее для населения.

Напомним, ранее для заключения договора на платные медуслуги требовалось личное присутствие пациента и предъявление паспорта. Новая редакция правил, которая вступает в силу с 1 сентября, устраняет этот барьер. Также в документе закреплены обязательства клиник по соблюдению сроков, что позволит пациентам чётче понимать, когда именно они получат услугу. Всё это — часть общего курса на цифровизацию здравоохранения, запущенного в рамках нацпроекта.