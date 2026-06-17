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17 июня, 12:48

Правительство утвердило новые правила платной медицины: что изменится для пациентов

Депутат Дрожжина: Условия получения платной медицинской помощи станут прозрачнее

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

С 1 сентября 2026 года в России меняются правила оказания платных медицинских услуг. Депутат Госдумы Юлия Дрожжина в комментарии для Life.ru рассказала о ключевых нововведениях: дистанционном заключении договоров, конкретных сроках оказания помощи и упрощённом получении налогового вычета.

Одно из ключевых нововведений — возможность заключать договор на оказание платных медицинских услуг дистанционно: через сайт клиники, мобильное приложение или другие цифровые сервисы. Это позволит пациентам оформить необходимые документы без личного посещения медицинской организации, без очередей.

Юлия Дрожжина

Депутат Государственной думы

Одно из ключевых нововведений — возможность заключать договор на оказание платных медицинских услуг дистанционно: через сайт клиники, мобильное приложение или другие цифровые сервисы. Это позволит пациентам оформить необходимые документы без личного посещения медицинской организации, без очередей.
Одно из ключевых нововведений — возможность заключать договор на оказание платных медицинских услуг дистанционно: через сайт клиники, мобильное приложение или другие цифровые сервисы. Это позволит пациентам оформить необходимые документы без личного посещения медицинской организации, без очередей.

В документах теперь обязательно укажут сроки оказания процедур, что исключит неопределённость. Кроме того, учреждения обяжут передавать данные об оказанных услугах в государственную информационную систему здравоохранения, что повысит контроль за качеством.

Изменения коснулись и защиты частной жизни. При получении анонимной медпомощи отпадёт необходимость указывать паспортные данные в договоре. Также уточнён порядок составления сметы: она может быть твёрдой или приблизительной, позволяя гражданам заранее планировать свои расходы.

Упрощается и процедура оформления налогового вычета. Теперь для подтверждения трат на лекарства разрешат использовать не только рецепт, но и выписку из медицинской документации с врачебным назначением.

Как подчеркнула собеседница Life.ru, цель данных инициатив не изменение качества лечения, а совершенствование механизмов общения между человеком и медцентром. Переход на «цифру» сделает сферу платных услуг понятнее и комфортнее для населения.

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Напомним, ранее для заключения договора на платные медуслуги требовалось личное присутствие пациента и предъявление паспорта. Новая редакция правил, которая вступает в силу с 1 сентября, устраняет этот барьер. Также в документе закреплены обязательства клиник по соблюдению сроков, что позволит пациентам чётче понимать, когда именно они получат услугу. Всё это — часть общего курса на цифровизацию здравоохранения, запущенного в рамках нацпроекта.

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Екатерина Хмелева
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