В России с 1 сентября изменятся правила оказания платных медуслуг

С 1 сентября в России изменятся правила оказания платных медицинских услуг, в том числе появится возможность дистанционного заключения договора на их предоставление. Об этом пишет ТАСС.

Оформление договора на платные медуслуги станет доступно онлайн при наличии у медицинской организации сайта или мобильного приложения. Кроме того, вводится обязанность медорганизаций передавать сведения о платных услугах в Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения.

При анонимном оказании услуг пациент освобождается от необходимости указывать паспортные данные. При этом в документе закрепляется требование указывать сроки предоставления медицинских услуг, тогда как ранее фиксировались условия и сроки ожидания.

А ранее юрист рассказал о том, какие у граждан есть права и как привлечь нарушителей к ответственности, если после визита к стоматологу начали поступать звонки из других клиник с рекламными предложениями. Согласно Федеральному закону № 152-ФЗ «О персональных данных», медицинская организация является оператором персональных данных. Передача таких данных третьим лицам допускается только при наличии конкретного, информированного и добровольного согласия гражданина.