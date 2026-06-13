Обналичить нельзя! Россиянкам напомнили об условиях родового сертификата
Депутат Чаплин: Россияне не могут обналичить родовой сертификат
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Родовой сертификат — важный документ, позволяющий беременной женщине бесплатно получать качественную медицинскую помощь, рассказал член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин. По его словам, документ существует только в электронном виде. Сумма сертификата составляет 12 тысяч рублей.
Государство оплачивает через него наблюдение беременной, проведение родов и последующий уход за ребёнком до года. Формируется документ автоматически при первом визите в женскую консультацию или в роддоме. Оплатить сертификатом услуги частных клиник, не работающих в системе ОМС, а также получить деньги на руки или потратить их на лекарства нельзя.
«Это не выплата женщине, а оплата услуг медикам. Обналичить сертификат нельзя», — отметил парламентарий в интервью RT.
К слову, социальный фонд России предоставляет порядка 40 различных мер поддержки на детей — от единовременных и ежемесячных выплат до путёвок в санатории и оплаты отдыха. Поддержка начинается уже на этапе беременности женщины.
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