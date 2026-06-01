Соцфонд рассказал о 40 действующих мерах поддержки на детей в России

Социальный фонд России предоставляет порядка 40 различных мер поддержки на детей — от единовременных и ежемесячных выплат до путёвок в санатории и оплаты отдыха. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе фонда.

Поддержка начинается уже на этапе беременности: родовой сертификат позволяет оплатить услуги женской консультации, медпомощь во время родов и профилактические осмотры ребёнка в первый год жизни.

Для семей с детьми предусмотрен материнский капитал, а с 1 июня начала действовать ежегодная семейная выплата для работающих родителей с двумя и более детьми, позволяющая вернуть часть уплаченного НДФЛ. Детям с инвалидностью положены путевки в санаторий — не только ребёнку, но и сопровождающему, а также компенсация проезда к месту лечения.

Ранее Социальный фонд открыл приём заявлений на новую меру поддержки — ежегодную семейную выплату для семей с двумя и более детьми. С 1 июня родители могут оформить обращение через портал госуслуг, клиентские службы Соцфонда или МФЦ; в большинстве случаев достаточно подать только заявление, остальные данные фонд запросит и проверит сам. Отдельные документы могут понадобиться, например, если свидетельства о рождении или браке выданы за границей, либо если сведения о доходах поступают от силовых ведомств.