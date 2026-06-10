«Семьи попадают в ловушку»: В Госдуме призвали пересмотреть закон о маткапитале

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая обратилась к министру труда и социальной защиты Антону Котякову с просьбой пересмотреть законодательную инициативу, предполагающую ограничение использования средств материнского капитала исключительно на приобретение жилой недвижимости. Об этом сообщает «Осторожно Media».

Как стало известно изданию, депутат ссылается на многочисленные обращения «попавших в ловушку» граждан, которые столкнулись с существенными препятствиями при попытке распорядиться приобретённым за счёт маткапитала жильём. Обязательное выделение долей детям в таком жилье, согласно действующему законодательству, создаёт сложности при его последующей продаже, требуя получения разрешения органов опеки. Это приводит к отказам в сделках, потере времени и вынужденной продаже недвижимости с существенным дисконтом.

Буцкая же настаивает на необходимости учета указанных обстоятельств при доработке законопроекта и информировании о принятых решениях.

Ранее юрист Иван Курбаков рассказал, что в 2026 году семьи с детьми смогут получать ежегодную выплату до 189 тысяч рублей, а также повышенные пособия по уходу за ребёнком до полутора лет. Главной новацией он назвал именно ежегодную выплату. Она положена родителям, которые воспитывают двух и более детей. Деньги сможет получить семья, где и отец, и мать имеют официальную работу, а среднедушевой доход не дотягивает до полутора прожиточных минимумов.