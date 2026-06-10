ЧМ по футболу
Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 июня, 10:26

«Семьи попадают в ловушку»: В Госдуме призвали пересмотреть закон о маткапитале

Буцкая попросила пересмотреть инициативу Минтруда о трате маткапитала на жильё

Обложка © ТАСС /Сергей Мальгавко

Обложка © ТАСС /Сергей Мальгавко

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая обратилась к министру труда и социальной защиты Антону Котякову с просьбой пересмотреть законодательную инициативу, предполагающую ограничение использования средств материнского капитала исключительно на приобретение жилой недвижимости. Об этом сообщает «Осторожно Media».

Как стало известно изданию, депутат ссылается на многочисленные обращения «попавших в ловушку» граждан, которые столкнулись с существенными препятствиями при попытке распорядиться приобретённым за счёт маткапитала жильём. Обязательное выделение долей детям в таком жилье, согласно действующему законодательству, создаёт сложности при его последующей продаже, требуя получения разрешения органов опеки. Это приводит к отказам в сделках, потере времени и вынужденной продаже недвижимости с существенным дисконтом.

Буцкая же настаивает на необходимости учета указанных обстоятельств при доработке законопроекта и информировании о принятых решениях.

Маткапитал в России в скором времени превысит 1 млн рублей
Маткапитал в России в скором времени превысит 1 млн рублей

Ранее юрист Иван Курбаков рассказал, что в 2026 году семьи с детьми смогут получать ежегодную выплату до 189 тысяч рублей, а также повышенные пособия по уходу за ребёнком до полутора лет. Главной новацией он назвал именно ежегодную выплату. Она положена родителям, которые воспитывают двух и более детей. Деньги сможет получить семья, где и отец, и мать имеют официальную работу, а среднедушевой доход не дотягивает до полутора прожиточных минимумов.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Минтруд РФ
  • Госдума
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar