Маткапитал в России в скором времени превысит 1 млн рублей

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил, что размер материнского капитала в России уже в ближайшие годы превысит планку в один миллион рублей. Его слова передаёт ТАСС.

«Материнский капитал ежегодно индексируется, и в ближайшие годы он уже превысит отметку в 1 млн рублей. Это, я думаю, очень значимая поддержка, позволяющая в том числе участвовать в жилищных программах, помочь в формировании первоначального взноса для приобретения жилья», — сказал Котяков.

Кроме того, Котяков обратил внимание на дополнительную меру для многодетных. При появлении третьего ребёнка семья может получить ещё 450 тысяч рублей на погашение ипотеки. Эти средства идут параллельно с материнским капиталом и серьёзно облегчают кредитную нагрузку.

Ранее Юрист Иван Курбаков рассказал, что в 2026 году семьи с детьми смогут получать ежегодную выплату до 189 тысяч рублей, а также повышенные пособия по уходу за ребёнком до полутора лет. Главной новацией он назвал именно ежегодную выплату. Она положена родителям, которые воспитывают двух и более детей. Деньги сможет получить семья, где и отец, и мать имеют официальную работу, а среднедушевой доход не дотягивает до полутора прожиточных минимумов.