Спам-звонки оборвали телефон после стоматолога? Юрист объяснил, как наказать виновных

Сходили к стоматологу, а уже через день начали поступать звонки из других клиник с рекламными предложениями? В такой ситуации закон, как правило, находится на стороне пациента. Юрист адвокатского бюро «Михальчик и партнёры» Владимир Гартман рассказал Life.ru, какие права есть у граждан и как привлечь нарушителей к ответственности.

Клиника, в которой вы были, могла передать ваши персональные данные третьим лицам без вашего согласия. Либо согласие на такую передачу изначально было включено в документы, которые пациент подписал, не обратив внимания на соответствующий пункт. Владимир Гартман Юрист АБ «Михальчик и партнёры»

Согласно Федеральному закону № 152-ФЗ «О персональных данных», медицинская организация является оператором персональных данных. Передача таких данных третьим лицам допускается только при наличии конкретного, информированного и добровольного согласия гражданина.

При этом стандартное согласие на обработку персональных данных, которое подписывается при получении медицинских услуг, не означает автоматического разрешения на передачу номера телефона другим организациям в рекламных целях.

Кроме того, статья 18 Федерального закона № 38-ФЗ «О рекламе» допускает распространение рекламы по телефону только при наличии предварительного согласия абонента. Если такого согласия не было, каждый рекламный звонок может рассматриваться как нарушение законодательства.

Что делать при подозрении на передачу данных

Юрист рекомендует направить в клинику письменное обращение с требованием сообщить: кому были переданы персональные данные, какие данные были переданы и на каком основании это было сделано.

Также можно потребовать прекратить обработку и передачу персональных данных, а при необходимости отозвать ранее данное согласие. Такое право предусмотрено законодательством о персональных данных. Клиника обязана предоставить ответ в установленный законом срок.

Параллельно можно обратиться в Роскомнадзор — именно это ведомство контролирует соблюдение законодательства о персональных данных. Жалобу можно подать через официальный сайт ведомства.

По словам эксперта, с 2025 года ответственность за нарушения в сфере персональных данных была существенно ужесточена. Для юридических лиц штрафы по отдельным составам могут достигать миллионов рублей.

Если звонки носят рекламный характер, дополнительно стоит обратиться в Федеральную антимонопольную службу (ФАС). За нарушение законодательства о рекламе организациям грозят штрафы от 100 до 500 тысяч рублей.

Можно ли взыскать компенсацию

Помимо жалоб в надзорные органы, гражданин вправе обратиться в суд и потребовать компенсацию морального вреда за нарушение законодательства о персональных данных.

По словам юриста, размеры таких компенсаций обычно составляют от 5 до 10 тысяч рублей. Однако сам судебный процесс и необходимость возмещения судебных расходов нередко становятся для компании дополнительным стимулом урегулировать спор.

«При посещении любой клиники внимательно изучайте документы на обработку персональных данных. Если в них предусмотрена передача сведений третьим лицам или партнёрам, вы вправе отказаться от такого согласия либо исключить соответствующий пункт. Отказать в оказании медицинской помощи только по этой причине вам не могут», — подчеркнул Гартман.

