У россиянки остановилось сердце после телефонного звонка

У жительницы Петрозаводска остановилось сердце после телефонного звонка. Женщине потребовалась реанимация, сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков «ВКонтакте». 48-летняя россиянка спала, когда внезапно раздался телефонный звонок. Она испугалась и потеряла сознание.

«У неё случилась остановка сердечной деятельности. Рядом был супруг, который успешно её реанимировал, вызвал скорую помощь. Медики доставили женщину в республиканскую больницу скорой и экстренной медицинской помощи уже в сознании», — написал Охлопков.

После реанимации пациентку обследовали врачи. Оказалось, что у неё синдром удлинённого QT — редкая патология, которая может быть как врождённой, так и приобретённой на фоне эндокринных нарушений. С учётом перенесённой остановки сердца женщине установили кардиовертер-дефибриллятор. Это небольшой прибор, который вживляют под кожу. Если опасная аритмия повторится, устройство автоматически её устранит.

Своевременная помощь супруга и быстрый вызов скорой сыграли ключевую роль в спасении женщины.

