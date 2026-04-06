У 11-летней российской школьницы произошёл инсульт

У 11-летней школьницы в Стерлитамаке (Башкирия) проищошёл инсульт. Как пишет портал Ufa1.ru, девочку в тяжёлом состоянии на вертолёте доставили в реанимацию детской клинической больницы в Уфе.

Причины инсульта не раскрываются. Ребёнок находится в тяжёлом, но стабильном состоянии. Врачи борются за её здоровье.

А ранее в в Курской области от инсульта умер 14-летний подросток. Мать считает, что мальчика можно было спасти. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.