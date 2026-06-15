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15 июня, 11:36

В Дагестане мать ударила ножом дочь, ушедшую от мужа-абьюзера

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Семейная драма разыгралась в Дагестане: мать, недовольная тем, что дочь ушла от мужа, нанесла ей удар ножом. В конечном итоге суд назначил женщине условное наказание, сообщает Telegram-канал Mash Gor.

Конфликт произошел в селе Кизилюртовского района. Девушка, которую несколько лет назад выдали замуж за соседа, стала жертвой домашнего насилия. После очередного случая агрессии со стороны супруга, она решила вернуться к родителям. Однако мать не поддержала её решение, считая, что дочь должна была «потерпеть». В пылу ссоры женщина схватилась за нож и ранила дочь в пах. К счастью, травмы оказались несерьёзными, и пострадавшая обратилась в полицию.

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Ранее сообщалось, что в Приморском районе Санкт-Петербурга задержан 32-летний работник завода, которого подозревают в нападении на беременную сожительницу. Инцидент произошёл вечером 1 июня в квартире на Дибуновской улице, куда после сообщения о конфликте прибыли сотрудники полиции. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и применил насилие к женщине.

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Наталья Демьянова
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