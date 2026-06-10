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Регион
10 июня, 07:58

Не успела добежать до лифта: В Уссурийске мужчина жестоко расправился с сожительницей

В Уссурийске мужчина с ножом напал на сожительницу в подъезде дома

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / In Green

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / In Green

В Уссурийске правоохранительные органы начали проверку после жесткого инцидента в многоквартирном доме. Местный житель совершил нападение на свою сожительницу прямо в подъезде, в результате чего потерпевшая оказалась в больнице в тяжелом состоянии, сообщили в МВД Приморского края. Видео инцидента распространили в местных Telegram-каналах.

В Уссурийске мужчина с ножом напал на сожительницу в подъезде дома. Видео © Telegram / Марк Чернослив (Уссурийск)

События разворачивались на улице Октябрьской и попали в объективы камер видеонаблюдения. По имеющейся информации, ссора началась внутри квартиры, откуда женщина попыталась сбежать. Она добежала до лифта на седьмом этаже, но преследователь настиг её и нанес серию ударов, включая ножевые ранения.

Задержанный мужчина объяснил агрессию совместным распитием алкогольных напитков, переросшим в конфликт. Сейчас он дает показания в отделе полиции.

В пресс-службе МВД Приморья прокомментировали ситуацию: «Установлено, что 10 июня 2026 года в дежурную часть отдела МВД России по г. Уссурийску поступило сообщение о том, что в медицинское учреждение доставлена 43-летняя местная жительница с проникающим колото-резанным ранением брюшной стенки».

Врачи диагностировали у пациентки опасные травмы, в том числе повреждение печени. Сейчас специалисты делают всё необходимое для спасения жизни пострадавшей. Сотрудники ведомства продолжают устанавливать все детали произошедшего, по итогам разбирательства будет принято процессуальн

Петербуржец облил кислотой и ранил ножом бывшую сожительницу
Петербуржец облил кислотой и ранил ножом бывшую сожительницу

Ранее сообщалось, что в Приморском районе Санкт-Петербурга задержан 32-летний работник завода, которого подозревают в нападении на беременную сожительницу. Инцидент произошёл вечером 1 июня в квартире на Дибуновской улице, куда после сообщения о конфликте прибыли сотрудники полиции. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и применил насилие к женщине.

Все о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

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Милена Скрипальщикова
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