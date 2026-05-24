Петербуржец облил кислотой и ранил ножом бывшую сожительницу

В Санкт-Петербурге 27-летний мужчина облил кислотой бывшую сожительницу и нанёс ей ножевые ранения. Теперь его ищет полиция.

Как сообщили в МВД по городу и Ленинградской области, инцидент произошёл на Железноводской улице во время конфликта. Неадекват облил 26-летнюю женщину кислотой, выстрелил из сигнального пистолета и пырнул её ножом. После чего поспешил сбежать.

Пострадавшую госпитализировали в тяжёлом состоянии. Врачи диагностировали множественные химические ожоги и травматические повреждения.

На месте происшествия изъяты нож, канистра с остатками кислоты, сигнальный пистолет и аэрозольный баллончик. Полиция проводит оперативно-розыскные мероприятия для установления местонахождения подозреваемого.

Ранее в Армянске мужчина смертельно ранил свою гражданскую супругу прямо возле жилого дома на улице Генерала Васильева, на глазах у соседей. По данным окружения пары, между сожителями ранее уже происходили конфликты, мужчина неоднократно применял к женщине насилие, после чего они даже временно разъезжались.