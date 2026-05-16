В Иванове раскрыли детали дела об изнасиловании с участием сотрудников МВД

Двое полицейских в Ивановской области обвиняются в сексуальном насилии в отношении женщины, которая является фигуранткой дела о нелегальном обороте запрещённых веществ. Ещё одна местная жительница, предварительно, был изнасилована полицейским и его сожительницей. Об этом передаёт пресс-служба регионального главка МВД.

Ранее 16 мая объединённая пресс-служба судов Ивановской области проинформировала, что под стражу взяты два правоохранителя и гражданская супруга одного из них. Им инкриминируют изнасилование и насильственные действия сексуального характера, совершённые группой лиц.

Сотрудники собственной безопасности УМВД выявили два эпизода противоправных посягательств на половую неприкосновенность жительниц Иванова со стороны полицейских. При этом сами пострадавшие в правоохранительные органы не обращались. В ведомстве уточнили, что первое преступление двое стражей порядка совершили в отношении женщины, которая была фигуранткой уголовного дела о незаконном обороте наркотиков. Во втором случае один из указанных лиц вместе со своей сожительницей подверг сексуальному насилию ещё одну женщину.

В МВД подчеркнули, что в случае подтверждения вины полицейские будут уволены по отрицательным мотивам и понесут наказание, предусмотренное законом.

