16 мая, 08:41

Студент-пожарный получил 9,5 лет за изнасилование 14-летней девочки в Москве

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mariusz Niedzwiedzki

В Москве осудили 21-летнего учащегося академии противопожарной службы. Молодой человек надругался над 14-летней девочкой, с которой познакомился через интернет, сообщает сайт МК.ru.

Студент признался, что испытывает трудности в живом общении и пытался раскрепоститься через виртуальные знакомства. В переписке он предлагал собеседницам вознаграждение за интимные услуги — 25 тысяч рублей обещал за «смачный поцелуй», а за более откровенные развлечения — до 120 тысяч.

Платить, конечно же, никто не собирался. На допросе задержанный объяснил, что проводил некий социальный эксперимент и хотел проверить реакцию потенциальных жертв. Одна из собеседниц завысила в анкете возраст на два года и согласилась на встречу.

Пара отправилась гулять в Измайловский парк. Во время прогулки школьница предупредила, что ей 14 лет, но ухажёра это не остановило. В безлюдном месте он совершил с ней насильственные действия, после чего пригрозил рассказать о случившемся её родным в случае огласки и скрылся.

Злоумышленника быстро задержали. Следователи ГСУ СКР по Москве предъявили ему обвинение в изнасиловании и насильственных действиях в отношении несовершеннолетней. Измайловский суд приговорил студента к 9,5 года колонии с последующим ограничением свободы ещё на полтора года.

Приангарье потрясло видео изнасилования мальчика-инвалида, главные «‎герои» — мать с любовником

Ранее Life.ru рассказывал, как в столице завершили расследование изнасилования и убийства девятилетней девочки, которое произошло 27 лет назад. Фигурантом дела о страшном преступлении 73-летний уроженец Тамбовской области, уже отбывающий наказание за лишение человека жизни.

Юрий Лысенко
