В Москве раскрыли убийство и изнасилование девочки, совершённое 27 лет назад

Московские следователи завершили расследование уголовного дела об убийстве и изнасиловании девятилетней девочки, совершённом 27 лет назад. Обвиняемый — 73-летний уроженец Тамбовской области, который уже отбывает наказание за другое убийство. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

Преступление произошло 24 января 1999 года. Мужчина у дома на улице Грекова под надуманным предлогом заставил ребёнка пройти с ним в подвал, где изнасиловал её. Затем, чтобы скрыть следы, он отвёл девочку в заброшенный дом и там убил ребёнка. На допросе обвиняемый признался в содеянном.

Раскрыть преступление сразу не удалось. Спустя годы правоохранители пересмотрели материалы дела и провели молекулярно-генетическую экспертизу, которая и помогла установить личность злоумышленника.

