СК не нашёл криминала в смерти женщины, на которую натравили собаку в Омске

Следователи не нашли криминального следа в смерти жительницы Омска. Ранее на женщину напал пьяный мужчина и натравил свою собаку. Об этом сообщили в телеграм-канале следственного управления СК РФ по Омской области.

Пьяный мужчина напал на 35-летнюю девушку-волонтёра во время выгула собак. Он натравил на неё и её питомцев своего стаффордширского терьера. 24 апреля стало известно о смерти женщины. Правоохранители начали проверку и возбудили уголовное дело. Однако после серии экспертиз специалисты пришли к выводу, что смерть девушки не носит криминальный характер. Телесных повреждений у погибшей не обнаружили.

«В рамках проведённых следственных действий, судебно-медицинской, криминалистической, химико-токсикологической, молекулярно-генетической, дактилоскопической и других судебных экспертиз установлено, что смерть местной жительницы, являвшейся волонтёром, не носит криминальный характер, каких-либо телесных повреждений не обнаружено», — говорится в сообщении.

Умершая девушка была 35-летним волонтёром Валерией Беловой, известной как Лера Зима. Она помогала бойцам СВО и бездомным животным, лечила их и искала им хозяев. Известно, что у самой омички было пять собак, две из которых были больны. Именно из-за питомцев она отказалась от госпитализации после инцидента — надо было пристроить собак на время лечения. Пристроив последнего пса, волонтёр собиралась пойти к врачу, но не успела этого сделать — умерла, не выйдя из дома.