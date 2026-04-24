Собака, драка и трагический финал: Омичка умерла спустя месяц после нападения неадекватов с псом

В Омске трагически закончилась уличная потасовка, произошедшая месяц назад. Женщина, на которую напали двое нетрезвых мужчин, скончалась.

Конфликт вспыхнул во время выгула домашних питомцев. У пострадавшей было три собаки, а у проходивших мимо мужчин — стаффордширский терьер. Словесная перепалка переросла в драку: один из мужчин нанёс 35-летней омичке побои, а затем натравил на неё своего бойцового пса.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью с применением предметов в качестве оружия». Однако в середине апреля на странице погибшей в соцсетях появилась информация о смерти.

Полиция и следственный комитет подтвердили РИА «Новости» факт смерти. Теперь экспертам предстоит выяснить, не является ли она следствием избиения. Если удастся доказать причинно-следственную связь, то дело переквалифицируют на более тяжкую статью.

Сама женщина ранее рассказывала, что после нападения отказалась от госпитализации, потому что дома её ждали пять собак. По её словам, дома у неё начались осложнения, она теряла сознание, но к врачам больше не обращалась. Теперь любителю дебоширить грозит не лёгкий штраф, а реальный тюремный срок.

Ранее в Красноярском крае 42-летний мужчина зарубил топором двух собак (алабая и дворнягу), которых держал на своём участке. Во время распития спиртного ему позвонили и сообщили, что псы нападают на людей. Хозяин вышел, нанёс животным множественные удары топором и сбросил тела в погреб. На допросе он признал вину и раскаялся, заявив, что собаки никогда не проявляли агрессии.