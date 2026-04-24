24 апреля, 12:05

Избитая до смерти в Омске девушка занималась волонтёрством и помогала бойцам СВО

Умершая в Омсе женщина была 35-летним волонтёром Валерией Беловой, известной как Лера Зима. Она помогала бойцам СВО и бездомным животным, лечила их и искала им хозяев. Во время нападения злоумышленники, знавшие о её деятельности, выкрикивали лозунги в поддержку Украины. Об этом пишет SHOT.

Валерия Белова. Фото © Telegram/ SHOT

Известно, что у самой омички было пятеро собак, двое из которых были больны. Именно из-за питомцев она отказалась от госпитализации после инцидента — надо было пристроить собак на время лечения. Пристроив последнего пса, волонтёр собиралась пойти к врачу, но не успела этого сделать — умерла, не выйдя из дома.

По информации местных жителей, один из участников нападения ранее проявлял агрессию и натравливал собаку на других животных. Личности подозреваемых известны, однако они до сих пор не задержаны.

В Омске собаковод пойдёт под суд за то, что избил и натравил пса на женщину
Напомним, что конфликт вспыхнул во время выгула домашних питомцев. У пострадавшей было три собаки, а у проходивших мимо мужчин — стаффордширский терьер. Словесная перепалка переросла в драку: один из мужчин нанёс 35-летней омичке побои, а затем натравил на неё своего бойцового пса.

Обложка © Telegram/ SHOT

Полина Никифорова
