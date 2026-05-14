В Крыму мужчина зарезал возлюбленную прямо на глазах у соседей

В Армянске мужчина зарезал свою гражданскую супругу возле дома на улице Генерала Васильева. Об этом сообщает «Mash на Волне».

В окружении пары заявили, что конфликты между сожителями происходили и раньше. Мужчина избивал женщину, в том числе табуреткой, после чего они даже разъехались. Накануне он подкараулил возлюбленную у дома и нанёс ей ножевые ранения. После расправы виновник пытался свести счёты с жизнью, но не вышло — фигурант госпитализирован и находится под охраной. Следком возбудил уголовное дело об убийстве.

