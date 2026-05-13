Избили и изрезали ножом: 15-летний подросток жестоко убит на Алтае

В селе Усть-Иша Алтайского края двое мужчин — 22 лет и 40 лет — жестоко убили 15-летнего подростка. По словам родственников погибшего, школьник гулял поздно вечером с другом и встретил знакомых семьи, которые пригласили его в гости. Там между ними начался конфликт, переросший в расправу. Об этом сообщил Telegram-канал «База».

Сначала мужчины начали избивать мальчика, а затем принялись резать ножом. Школьник попытался убежать, однако взрослые настигли его и добили. Чтобы скрыть следы преступления, убийцы смыли кровь, сожгли одежду, а изуродованное тело подростка планировали выбросить в реку. В этот момент их заметил случайный свидетель.

Семья погибшего с момента трагедии практически ничего не знает о ходе расследования. Мать не пустили на место преступления, а её попытки узнать подробности ни к чему не привели. Более того, через несколько дней на убитую горем женщину выписали два административных штрафа — за ненадлежащий присмотр за ребёнком.

Телеграм-канал также выяснила, что уголовное дело всё же возбуждено, но задержан только 22-летний житель. Его 40-летний подельник фигурирует лишь как свидетель и, опасаясь самосуда односельчан, скрылся из села.

