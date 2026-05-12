Заперли в коробе и морили голодом: Хабаровский суд вынес приговор родителям за убийство двухлетней дочки

Хабаровский краевой суд вынес приговор супругам за истязание и убийство двухлетней дочери. 29-летнего мужчине и 27-летней женщине из Комсомольска-на-Амуре назначили по 20 лет лишения свободы.

В Хабаровском крае суд вынес приговор родителям, убившим двухлетнюю дочь

Родителей признали виновными по нескольким статьям Уголовного кодекса. Среди них — истязание несовершеннолетнего, незаконное лишение свободы, неисполнение обязанностей по воспитанию и убийство малолетнего с особой жестокостью, совершённое группой лиц по предварительному сговору.

Следствие установило, что в июле 2024 года обвиняемые соорудили в однокомнатной квартире тесную конструкцию из короба и крышки. Туда они систематически помещали дочь и оставляли на длительное время — вплоть до двух суток. Ребёнок не мог двигаться, встать или даже сесть.

Родители не обеспечивали девочке уход, содержали её в антисанитарных условиях. С июля по октябрь 2024-го ребёнка систематически лишали еды и воды либо давали минимальное количество пищи. Девочка скончалась от белково-энергетической недостаточности тяжёлой степени.

В суде подсудимые признали вину и пояснили, что поведение дочери раздражало их из-за её перемещений по квартире.

Суд назначил каждому наказание в виде 20 лет лишения свободы по совокупности преступлений. Мужчина отправится в исправительную колонию строгого режима, женщина — в колонию общего режима.

На текущий момент приговор в законную силу не вступил.

