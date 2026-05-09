Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

9 мая, 14:11

10 лет ада: Самая безжалостная мать из Дивеево получила срок за истязание 4-х детей

Обложка © Telegram / Нижегородский Следком

В Дивеевском районе Нижегородской области женщина признана виновной в истязании своих четверых несовершеннолетних детей на протяжении поти 10 лет. Об этом сообщило следственное управление СК России по региону.

Суд установил, что в период с 2015 по 2024 год безжалостная мать систематически причиняла детям физические и психические страдания — наносила побои, создавала психотравмирующие ситуации и применяла недопустимые методы воспитания.

Собранных следователем доказательств признали достаточными для вынесения приговора. Женщина осуждена по статьям «истязание в отношении двух или более заведомо несовершеннолетних лиц» и «неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Ей назначено 5 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Напомним, в Дивеево многодетная мать на протяжении десяти лет истязала своих четверых детей: женщина избивала их, ломала психику и даже зашивала раны нитками, поводом для жестокости становилось недовольство поведением детей в быту. Прокуратура возбудила уголовное дело по статье «истязание несовершеннолетних с особой жестокостью». Детей изъяли у матери и поместили в специализированное учреждение.

Анастасия Никонорова
