Убийца 9-летнего Паши из Петербурга хочет пойти на СВО, чтобы «смыть свой грех»
Пётр Жилкин. Обложка © Telegram / Питерский Следком
Арестованный за убийство девятилетнего мальчика Паши Пётр Жилкин заявил, что хотел бы отправиться в зону спецоперации, чтобы искупить вину. Мужчина хочет «смыть свой грех» на СВО. Кроме того, он попросил прощения у родителей погибшего мальчика.
«Я хотел бы извиниться перед ними и сказать, что в своей жизни искуплю вину перед ними. Я не хотел никогда этого, не понимаю, как это могло произойти», — подчеркнул собеседник 78.ru.
Жилкин утверждает, что убил ребёнка случайно, объясняя это тем, что Паша якобы шантажом вымогал у него 500 тысяч рублей, из-за чего он и набросился на школьника. Однако следователи версию мужчины не подтверждают, специалисты уверены, что на момент утопления Паша был ещё жив.
Напомним, задержанный в Ленобласти мужчина признал вину в убийстве мальчика, ему грозит пожизненный срок. Life.ru опубликовал фото убийцы. Вероятно, он предлагал ребёнку интим за деньги. Позже СК показал видео допроса педофила, а суд арестовал его. Теперь СК разыскивает новых жертв Жилкина.
