Убийца 9-летнего Паши из Петербурга хочет пойти на СВО, чтобы «смыть свой грех»

Арестованный за убийство девятилетнего мальчика Паши Пётр Жилкин заявил, что хотел бы отправиться в зону спецоперации, чтобы искупить вину. Мужчина хочет «смыть свой грех» на СВО. Кроме того, он попросил прощения у родителей погибшего мальчика.

«Я хотел бы извиниться перед ними и сказать, что в своей жизни искуплю вину перед ними. Я не хотел никогда этого, не понимаю, как это могло произойти», — подчеркнул собеседник 78.ru.

Жилкин утверждает, что убил ребёнка случайно, объясняя это тем, что Паша якобы шантажом вымогал у него 500 тысяч рублей, из-за чего он и набросился на школьника. Однако следователи версию мужчины не подтверждают, специалисты уверены, что на момент утопления Паша был ещё жив.