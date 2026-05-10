10 мая, 13:56

Любовь с подставой: Россиянин стал жертвой колумбийских мафиози после свидания с девушкой с сайта знакомств

В Колумбии раскрыли резонансное убийство гражданина России — турист приехал в Картахену и пропал ещё в октябре прошлого года. Как выяснил SHOT, преступление оказалось одним из самых жестоких в стране за последнее время.

Всё началось с обычного интернет-знакомства. Россиянин нашёл девушку на сайте, та позвала его на прогулку, а потом предложила уединиться. Парочка вызвала машину, но через пару минут автомобиль остановился. Девушка резко вышла из салона, а вместо неё внутрь залезли трое парней.

Жертву вывезли в пригород Турбако, где уже ждал сообщник. Там мужчину начали пытать, требуя драгоценности и доступ к банковским счетам. Поняв, что российские пластиковые карты за границей не работают, преступники принялись взламывать его мобильник.

Расправа вышла чудовищной: четверо нападавших нанесли мужчине несколько ударов ножом, затем задушили его, а тело облили горючей смесью и подожгли прямо на ферме. Как позже установили сыщики, жертвами этой же банды становились туристы из Канады, Мексики и Бразилии.

Как выяснило следствие, всем процессом руководил босс по кличке Кампанита — он координировал похищение, находясь в тюрьме. Остальных участников банды уже поймали и посадили. Расследование продолжается.

Юлия Сафиулина
