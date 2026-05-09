Пришёл в себя на минуту и сбежал: В Бангкоке ищут туриста из РФ, утратившего рассудок

В Таиланде уже неделю разыскивают 39-летнего россиянина. Мужчина исчез после визита к местному врачу, сообщает Baza.

Мужчина прилетел в Бангкок 29 апреля и заселился в хостел на улице Кхаосан. Родственники рассказали, что у него раньше были проблемы с пищеварением — с непривычной кухней сразу не заладилось. 1 мая турист обратился в больницу, где ему выписали обезболивающее. Приняв лекарство, он перестал выходить на связь.

Судя по всему, у путешественника началась необычная реакция на препарат: появились бред, галлюцинации и панические атаки. Очевидцы, видевшие его, рассказали, что в какой-то момент наступила «минута просветления» — мужчина описал своё положение, сообщил, что потерял документы и деньги, а также сказал, что ему требуется помощь. После этого он сбежал.

Человека, похожего на на пропавшего, замечали у здания российского посольства, однако дни были нерабочими, и получить поддержку не удалось. Последний раз россиянина видели в местном отделении полиции.

В ближайшее время на поиски вылетят его родные. Пока же в столице Таиланда туриста разыскивают друзья и волонтёры.

