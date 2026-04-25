Мать объявила в розыск пропавшего в Паттайе сына и узнала о смерти его брата-близнеца в Новосибирске

В Хакасии женщина объявила о розыске 42-летнего сына Георгия, который бесследно исчез в Паттайе. Однако уже через сутки несчастная мать узнала о смерти его брата-близнеца в Новосибирске. Деталями трагической истории делится телеграм-канал Baza.

Пропавший Георгий.

Георгий родился в Саяногорске и переехал в Таиланд около 12 лет назад. Мужчина работал в сфере IT, снимал жильё, а его увлечением были собаки. Он путешествовал с ними и брал чужих псов на передержку. Последний раз россиянин звонил матери в Хакасию в декабре 2025 года, после чего связь с ним оборвалась. В апреле 71-летняя мать начала просить знакомых сына помочь с поисками.

К несчастью, через сутки после начала поисков женщина узнала о смерти второго сына. Это близнец Георгия Кирилл, который проживал в Новосибирске. Его нашли мёртвым в собственной квартире, криминальных причин гибели не обнаружено. Сейчас близкие семьи и волонтёры пытаются помочь пенсионерке найти Георгия, так как женщина с трудом переживает утерю детей. Предстоит выяснить, когда соседи последний раз видели мужчину в его жилище в Таиланде и мог ли он выехать за пределы страны.

