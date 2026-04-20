Спасатели опубликовали новые кадры с места поисков семьи Усольцевых в тайге

В сети появились новые снимки с поисков пропавшей семьи Усольцевых в Красноярском крае, которые возобновились с приходом весны. Кадры опубликовала пресс-служба КГКУ «Спасатель».

На фотографиях запечатлены участники операции и задействованная техника. Также показаны участки местности, где ведутся работы: заснеженные лесные зоны и равнины у подножия гор.

Снимки с поисков пропавшей семьи Усольцевых. Фото © VK / КГКУ «Спасатель»

Поисковые группы обследовали районы горы Буратинка, лога Мальвинка и окрестности села Кутурчин в Партизанском районе.

Лес, в котором ищут следы Усольцевых. Фото © VK / КГКУ «Спасатель»

За три дня специалисты прошли более 120 километров по горно-таёжным маршрутам, проверяя труднодоступные участки.

Напомним, что спасатели вновь вернулись к поискам следов членов семьи Усольцевых, пропавших осенью прошлого года в тайге Красноярского края. На местности работали пять специалистов, использующих снегоходы и беспилотники.