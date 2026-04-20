120 километров тайги без следа: поиски семьи Усольцевых снова не дали результата

Спасатели за три дня обследовали более 120 километров горно-таёжной местности в Красноярском крае в поисках семьи Усольцевых, пропавшей ещё осенью прошлого года. Новых следов найдено не было.

По данным ТАСС, поиски шли с 17 по 19 апреля в районе деревни Кутурчин. На местность выходили пять человек, они работали на снегоходах и использовали беспилотники, после чего вернулись в подразделение.

Супруги Ирина и Сергей Усольцевы с пятилетней дочерью пропали в сентябре 2025 года во время туристического похода в Кутурчинском Белогорье. Семья ушла на маршрут и перестала выходить на связь. В последний раз с ними была связь 28 сентября, когда они направлялись к вершинам Буратинка и Мальвинка. Тревогу подняли после того, как женщина не вышла на работу, а позже началась одна из самых крупных поисковых операций в регионе.

История остаётся загадочной ещё и потому, что в машине семьи, как сообщалось ранее, не нашли туристического снаряжения, зато телефон Сергея Усольцева в последний раз выходил в сеть вечером в день исчезновения примерно в семи километрах от Кутурчина. При этом ни вещей, ни явных следов людей в тайге тогда обнаружить не удалось. Теперь активную фазу поисков снова ставят на паузу. Возобновить их планируют в мае, когда в районе сойдёт снег и обследовать труднодоступные участки станет проще.