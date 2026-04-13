Поиски семьи Усольцевых осложняются из-за проснувшихся клещей и медведей

Возобновление поисков семьи Усольцевых в Красноярском крае может осложниться из-за природных факторов — активности клещей и выхода медведей из спячки.

Супруги Ирина и Сергей Усольцевы вместе с пятилетней дочерью исчезли в сентябре 2025 года во время похода в Кутурчинском Белогорье. Работы планируют продолжить в мае, когда сойдёт снег. По словам представителей туристической сферы, с приходом тепла в регионе традиционно возрастает опасность со стороны дикой природы.

«В мае у нас начнутся клещи и придут медведи. Так бывает каждый год. Конечно, снег, к этому времени сойдет, будет проще ходить по тропам, но вот надо быть осторожным и подготовленными к этому», — отметил управляющий турбазы Денис Балашов в беседе с ТАСС.

В окрестностях этого места в последний раз видели Усольцевых. Опытные охотники также указывают, что клещи представляют одну из главных угроз. По наблюдениям, их количество растёт с каждым годом, а медведи становятся более активными и чаще появляются на открытых участках. При этом сход снега упростит передвижение по местности, что может облегчить поисковые работы.

Кутурчинское Белогорье — горный район с труднопроходимыми лесами и скальными массивами, что само по себе делает поиски сложными даже в благоприятных условиях.