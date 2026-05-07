Высокая зарплата в Таиланде может оказаться ловушкой: МИД предупредил россиян

МИД России призвал граждан осторожно относиться к объявлениям о высокооплачиваемой работе в Таиланде. В ведомстве предупредили, что за такими предложениями могут стоять преступные группировки.

Речь идёт о вакансиях, которые распространяются в интернете. Россиянам предлагают работу в туризме, деловом администрировании, переводческой сфере и модельном бизнесе.

«МИД России вновь призывает российских граждан с осторожностью относиться к информации в интернете относительно набора сотрудников на высокооплачиваемые должности в сферах туризма, делового администрирования, переводческой деятельности и модельном бизнесе на территории Таиланда. Зачастую заказчиками подобной рекламы являются транснациональные преступные сообщества», — заявили в ведомстве.

На Смоленской площади подчеркнули, что такие объявления могут выглядеть как обычные предложения о работе за границей. Однако за ними нередко скрываются схемы, связанные с вовлечением людей в незаконную деятельность.

Особенно насторожить должны обещания слишком высокой зарплаты, быстрый переезд, отсутствие понятного работодателя и просьбы срочно оформить документы или купить билеты.

МИД рекомендует россиянам тщательно проверять информацию о вакансии, компании и условиях трудоустройства до выезда за границу. В случае сомнений лучше обращаться за консультацией в официальные структуры.

Таиланд остаётся популярным направлением у россиян, поэтому подобные предупреждения особенно актуальны. На фоне спроса на работу и переезд мошенники могут использовать доверие людей и обещания лёгкого заработка. Так, россиянка, сумевшая покинуть скам-центр в Мьянме, заявила, что людей в подобных схемах могут перепродавать или использовать в опасных преступных операциях. Она самостоятельно откликнулась на вакансию через один из популярных Telegram-каналов, где публикуются предложения о работе в странах Азии. Среди подобных площадок она назвала группы вроде «Работа в Таиланде» и «Работа на Бали», отметив, что такие каналы широко распространены.