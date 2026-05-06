Россиянка рассказала о риске перепродажи людей в скам-центрах Мьянмы

Россиянка, сумевшая покинуть скам-центр в Мьянме, заявила, что людей в подобных схемах могут перепродавать или использовать в опасных преступных операциях. Об этом она рассказала в интервью РИА «Новости».

Она самостоятельно откликнулась на вакансию через один из популярных Telegram-каналов, где публикуются предложения о работе в странах Азии. Среди подобных площадок она назвала группы вроде «Работа в Таиланде» и «Работа на Бали», отметив, что такие каналы широко распространены.

На первом этапе переписка не вызвала подозрений. Общение проходило в привычном формате рекрутинга: обсуждался её опыт, а условия вакансии выглядели официально и структурировано. Женщина подчеркнула, что изначально просто решила уточнить детали предложения. Диалог, по её словам, ничем не отличался от стандартного подбора персонала. Позже она узнала, что подобные схемы могут быть связаны с преступными структурами. В отдельных случаях людей, попавших в такие центры, перепродают или вовлекают в незаконную деятельность.

«Сейчас я понимаю, что мне повезло, что ситуация не зашла дальше. Я довольно быстро среагировала. Потому что в подобных случаях, как я уже узнала, людей могут либо перепродавать, либо использовать в крайне опасных схемах», — заключила она.

Ранее стало известно об освобождении двух россиянок, которых удерживали в мошеннических колл-центрах на территории Мьянмы. Передача прошла организованно, после чего гражданок направили в распоряжение российского диппредставительства в Бангкоке.