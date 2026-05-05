Ещё две россиянки освобождены из колл-центров в Мьянме и готовятся к возвращению

Двух россиянок, принудительно удерживавшихся в мошеннических колл-центрах Мьянмы, удалось спасти. Женщин уже передали сотрудникам дипломатического представительства РФ в Таиланде, откуда они отправятся домой. Об этом РИА «Новости» сообщили в российском посольстве в Мьянме.

«Сегодня при содействии сотрудников посольства России в Мьянме и МВД России состоялась передача двух гражданок Российской Федерации, освобожденных из мошеннических колл-центров на территории Мьянмы, сотрудникам посольства России в Таиланде для их дальнейшей репатриации в Россию», — уточнили в посольстве.

В ходе операции, как отмечают в дипмиссии, удалось обеспечить полную безопасность перемещения на всех этапах. Сейчас пострадавшим оказывают консульскую поддержку и помогают с оформлением документов для возвращения в Россию.

В посольстве также подчеркнули, что работа по противодействию вовлечению граждан в незаконную деятельность продолжается совместно с МВД России и полицией Мьянмы. Отдельное внимание уделяется предупреждению россиян о рисках трудоустройства через непроверенные зарубежные предложения.

Ранее жительница Москвы отправилась за границу в поисках работы, но вместо обещанной должности оказалась в ловушке мошенников. 30-летняя девушка, ранее работавшая дизайнером, откликнулась на вакансию переводчика в крупной азиатской компании. После прибытия в Мьянму у неё забрали документы. Под давлением и угрозами женщину заставили работать в скам-центре.