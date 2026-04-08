Посол Азизов заявил о ещё одной россиянке, удерживаемой в колл-центре в Мьянме

Российским дипломатам известно ещё об одной соотечественнице, которую удерживают в одном из мошеннических колл-центров на территории Мьянмы. Об этом журналистам заявил посол в азиатской республике Искандер Азизов.

«Запрос об оказании содействия в её поиске и освобождении диппредставительство направило властям страны пребывания», — сказал он.

Компетентные органы Мьянмы принимают участие в проведении рейдов на мошеннические объекты и помощи в вызволении наших соотечественников, добавил дипломат.

Ранее на родину отправили одну из россиянок, вызволенных из мошеннического колл-центра в Мьянме. Её сопроводили до аэропорта в Таиланде, после чего посадили на самолёт. Известно, что наша соотечественница находилась в плену около пяти месяцев.