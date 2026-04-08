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Регион
Опубликовано 8 апреля, 18:07

Посол Азизов заявил о ещё одной россиянке, удерживаемой в колл-центре в Мьянме

Мьянмарская полиция. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Robert Bociaga

Мьянмарская полиция. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Robert Bociaga

Российским дипломатам известно ещё об одной соотечественнице, которую удерживают в одном из мошеннических колл-центров на территории Мьянмы. Об этом журналистам заявил посол в азиатской республике Искандер Азизов.

«Запрос об оказании содействия в её поиске и освобождении диппредставительство направило властям страны пребывания», — сказал он.

Компетентные органы Мьянмы принимают участие в проведении рейдов на мошеннические объекты и помощи в вызволении наших соотечественников, добавил дипломат.

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Ранее на родину отправили одну из россиянок, вызволенных из мошеннического колл-центра в Мьянме. Её сопроводили до аэропорта в Таиланде, после чего посадили на самолёт. Известно, что наша соотечественница находилась в плену около пяти месяцев.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

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Матвей Константинов
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