Пьяный петербуржец пырнул ножом беременную сожительницу, ребёнок погиб

В Приморском районе Петербурга задержали 32-летнего рабочего завода. Его подозревают в нападении на беременную сожительницу. Вечером 1 июня полицейские получили вызов в квартиру на Дибуновской улице. Там пьяный мужчина избил свою возлюбленную.

Женщина получила проникающее ножевое ранение в живот. Врачи диагностировали внутрибрюшное кровотечение и травму матки. Спасти плод не удалось — произошла антенатальная гибель. Пострадавшую госпитализировали в тяжёлом состоянии. У неё осталась дочь, передаёт 78.ru.

СУ УМВД России возбудил уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Подозреваемого задержали. Выясняются обстоятельства ссоры, которая привела к трагедии.

А ранее Life.ru писал, что житель Перми убил беременную любовницу ради жены, но им не суждено быть вместе. После убийства преступник отвёз труп на свалку и спрятал его, пытаясь замести следы. Однако мужчина был задержан и заключён под стражу.