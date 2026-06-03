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3 июня, 13:19

Пьяный петербуржец пырнул ножом беременную сожительницу, ребёнок погиб

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / In Green

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / In Green

В Приморском районе Петербурга задержали 32-летнего рабочего завода. Его подозревают в нападении на беременную сожительницу. Вечером 1 июня полицейские получили вызов в квартиру на Дибуновской улице. Там пьяный мужчина избил свою возлюбленную.

Женщина получила проникающее ножевое ранение в живот. Врачи диагностировали внутрибрюшное кровотечение и травму матки. Спасти плод не удалось — произошла антенатальная гибель. Пострадавшую госпитализировали в тяжёлом состоянии. У неё осталась дочь, передаёт 78.ru.

СУ УМВД России возбудил уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Подозреваемого задержали. Выясняются обстоятельства ссоры, которая привела к трагедии.

Мужчина утопил беременную жену и двух дочерей ради женитьбы на подростке
Мужчина утопил беременную жену и двух дочерей ради женитьбы на подростке

А ранее Life.ru писал, что житель Перми убил беременную любовницу ради жены, но им не суждено быть вместе. После убийства преступник отвёз труп на свалку и спрятал его, пытаясь замести следы. Однако мужчина был задержан и заключён под стражу.

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Дарья Нарыкова
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