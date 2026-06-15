В России предложили создать реестр педофилов

Депутаты Госдумы выступили с инициативой создать специальный реестр лиц, отбывших наказание за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Поводом для столь радикального предложения послужило шокирующее расследование издания «База» о деятельности группировки «Голубая орхидея».

Парламентарий Анастасия Удальцова предложила внедрить строгие системы учёта и надзора за подобными преступниками. По её мнению, необходимо наладить оперативное взаимодействие между правоохранительными органами, образовательными учреждениями и службами опеки.

В рамках этой работы власти намерены проанализировать международные практики. Цель — оценить эффективность действующих ограничений и понять, какие барьеры реально смогут предотвратить новые посягательства на жизнь и здоровье детей.

Законодатели планируют детально изучить текущую правовую базу. Если окажется, что существующие меры защиты недостаточно суровы, в уголовный кодекс и смежные акты будут внесены соответствующие поправки.

Фактически, речь идёт о создании системы «пожизненного присмотра» за вышедшими на свободу насильниками. Сейчас профильные комитеты готовят предложения, которые в ближайшее время могут быть представлены на обсуждение в нижней палате парламента.

Ранее сообщалось, что осуждённый в 2025 году на 15 лет лишения свободы епископ Русской кафолической церкви Мануил Платов-Потёмкин может стать фигурантом новых уголовных дел. Речь идёт о структуре, отколовшейся от РПЦ. Следствие рассматривает эпизоды, связанные с организацией преступной деятельности в отношении несовершеннолетних.