Севший на 15 лет «‎епископ-педофил» продавал туристам детские секс-туры в Россию

Епископ Русской кафолической церкви (направление, отколовшееся от РПЦ) Мануил Платов-Потёмкин, осуждённый в 2025 году на 15 лет за сексуальное насилие над детьми, может стать фигурантом новых уголовных дел. Как выяснилось, обвиняемый организовывал детские секс-туры для иностранцев и создавал приюты для продажи несовершеннолетних. В деталях истории разбирался телеграм-канал Baza.

Экс-глава Российской раскольнической (катакомбной) церкви в 90-е был одним из лидеров московского сообщества педофилов. В 1998 году Платов-Потёмкин познакомился с Дмитрием Кузнецовым, последний был известен в преступных кругах как КДВ и занимался порноиндустрией, именно он дал чистосердечное признание о «бизнесе» на детях у экс-священника.

Платов-Потёмкин решил организовывать секс-туры для иностранцев по столице с беспризорными детьми. Вне своей церкви его звали отец Роман, так он был известен и приезжим туристам. Больше миллиона долларов в месяц зарабатывал Кузнецов и отец Роман на насилии как создатели самой крупной секс-паутины детского порно в России 90‑х.

Ранее сообщалось, что в Тюмени суд арестовал Алексея Новака, обвиняемого по делу о насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней. Мужчина попал на камеры, когда со спущенными штанами заносил в подъезд пятилетнюю девочку.