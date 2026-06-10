В Москве задержали педофила, выдававшего себя за 14-летнюю девочку в соцсетях

В Москве задержан мужчина, который, по данным следствия, годами выдавал себя за несовершеннолетнюю в соцсетях и общался с детьми. Об этом стало известно «Рен ТВ».

Задержание произошло 8 июня в момент, когда мужчина приставал к школьнику прямо в общественном транспорте. Он длительное время использовал фейковые аккаунты в социальных сетях и приложениях знакомств, представляясь 14-летней девочкой. Таким образом он вступал в переписку с несовершеннолетними, просил фотографии и назначал встречи с детьми.

Также выяснилось, что мужчина мог регулярно появляться в местах скопления детей, включая детские площадки, где наблюдал за несовершеннолетними и продолжал общение под вымышленной личностью. Правоохранительные органы устанавливают все возможные эпизоды его действий и проверяют круг контактов.

Ранее сообщалось, что осуждённый в 2025 году на 15 лет лишения свободы епископ Русской кафолической церкви Мануил Платов-Потёмкин может стать фигурантом новых уголовных дел. Речь идёт о структуре, отколовшейся от РПЦ. Следствие рассматривает эпизоды, связанные с организацией преступной деятельности в отношении несовершеннолетних.