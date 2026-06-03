«Чёрный дельфин» ждёт: На Урале вынесли приговор педофилу, который изнасиловал и убил пятиклассницу

В Свердловской области суд приговорил к пожизненному лишению свободы 40-летнего жителя Нижнего Тагила по делу об изнасиловании и убийстве 11-летней девочки. Об этом сообщает E1.RU.

Отбывать наказание осуждённый будет в колонии особого режима «Чёрный дельфин» в Соль-Илецке.