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3 июня, 12:33

«Чёрный дельфин» ждёт: На Урале вынесли приговор педофилу, который изнасиловал и убил пятиклассницу

Жителя Нижнего Тагила осудили на пожизненное за изнасилование и убийство девочки

Обложка © Прокуратура Свердловской области

Обложка © Прокуратура Свердловской области

В Свердловской области суд приговорил к пожизненному лишению свободы 40-летнего жителя Нижнего Тагила по делу об изнасиловании и убийстве 11-летней девочки. Об этом сообщает E1.RU.

Отбывать наказание осуждённый будет в колонии особого режима «Чёрный дельфин» в Соль-Илецке.

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Напомним, 31 августа школьница ушла на прогулку с друзьями, а затем перестала отвечать на телефон. Её отец позвонил в полицию, которая организовала поиски. Через несколько дней тело ребёнка обнаружили в подвале её дома. Подозреваемого в преступлении школьницы задержали в Москве, им оказался сосед семьи. Для отца девочки эта трагедия стала второй за месяц — недавно супруга умерла от рака. Возбуждено уголовное дело.

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Полина Никифорова
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