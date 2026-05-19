19 мая, 11:42

Желающих снизить брачный возраст в России призвали задуматься о здоровье детей

Обложка © GigaChat / Life.ru

Снижение брачного возраста ради улучшения демографии — это посягательство на сексуальное здоровье несовершеннолетних, заявила глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина. По её словам, с точки зрения Семейного кодекса, детьми считаются граждане до 18 лет, и всё, что не подпадает под исключения, является уголовно наказуемым деянием.

Парламентарий подчеркнула в беседе с RTVI, что демографы ищут инструменты повышения рождаемости, однако демография — это не только цифры, но и качество жизни, и воспитания.

«Вот сюда и следует, наверное, направить, в том числе и демографам свои усилия — на поиски инструментов улучшения качества жизни наших людей», — отметила депутат ГД РФ.

Останина призвала родителей подталкивать к браку 30-летних детей

Напомним, ранее в России предложили постепенно снижать возраст вступления в брак. С такой инициативой выступил председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов.

