Останина призвала родителей подталкивать к браку 30-летних детей

Родители имеют право мотивировать своих детей вступить в брак после 30 лет, если видят, что они не спешат создавать семью. Об этом изданию «Татар-информа» сообщила председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.

«Если родитель давит на свою дочь (по поводу замужества. — Прим. Life.ru) в 30 лет, то я считаю, что так делать можно и нужно. Не нужно давить на ребёнка в плане замужества в 15 лет, но после наступления совершеннолетия… разрешённый возраст вступления в брак — 18 лет», — сказала она.

Парламентарий подчеркнула, что иногда родители торопят детей создать семью, если видят их инфантильность и опасаются, что без надежной опоры ребенок может допустить ошибки. Она отметила, что участие родителей в судьбе взрослых детей допустимо, но важно не превращать советы в давление.

Останина также обратила внимание на необходимость образования: родители часто настаивают, чтобы дети сначала получили квалификацию, а потом думали о браке. Кроме того, депутат рекомендовала выстраивать доверительные отношения с детьми, чтобы советы не воспринимались как принуждение.

Ранее сообщалось, что в Госдуме обсуждается законопроект о введении обязательного психологического консультирования для разводящихся пар. Инициатива направлена на поддержку семьи, справедливое разделение активов и определение опеки над детьми. Закон может помочь сохранить некоторые браки, так как иногда люди, находясь в конфликте, не решаются обратиться за профессиональной помощью.