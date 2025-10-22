Психолог объяснил, почему женщины даже в браке с богачом продолжают работать

Когда вопрос денег не стоит остро, у женщин меняется мотивация, а на первый план выходит общение и потребность быть частью коллектива. Контакт с ровесницами даёт эмоциональную поддержку и взаимопонимание. Об этом сообщил RuNews24.ru психолог Сергей Лунюшин, рассуждая, почему женщины продолжают работать даже при финансовой поддержке партнёра.

«Люди, особенно женщины, идут на работу, чтобы общаться с другими, чтобы почувствовать себя частью коллектива, расширить свои круги общения», — объяснил он.

Работа также предотвращает интеллектуальную стагнацию. Если ограничиваться только домашними делами, снижается когнитивная активность: угасают навыки, ухудшаются внимание и память, сужается круг интересов.

Есть и исключения: хобби, путешествия и самообразование способны поддерживать мозг в тонусе. Для таких женщин работа — способ расширить горизонты и реализовать творчество. Профессиональная деятельность даёт чувство значимости и самореализации, что критически важно для психологического благополучия, даже при материальной независимости, отметил эксперт.

Отвечая на вопрос «зачем работать, если зарабатывает партнёр?», Лунюшин подчёркивает, что всё зависит от внутреннего запроса. Работа может быть инструментом повышения самооценки, расширения круга общения и личной гармонии. При этом не стоит замыкаться лишь на доме и детях — важно иметь занятия вне быта, чтобы не допустить психологической деградации. Если потребности в работе нет и финансы закрыты, принуждать себя не нужно. Главное — сохранять активность, интерес и развитие ради внутреннего баланса.