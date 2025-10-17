В 16 регионах России зарплаты выросли более чем на 20% за год

В 2025 году, по сравнению с предыдущим годом, существенный рост средней заработной платы, превышающий 20%, был отмечен в 16 субъектах РФ из 89. Такую оценку представил кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.

«Средняя зарплата в России в июле 2025 года (99 305 рублей) была выше значений июля 2024 года на 14,29 тыс. рублей (на 16,81%). Важно отметить, что нет ни одного региона, где бы фиксировалось снижение размеров средних заработных плат. Причём в подавляющем числе регионов прирост размеров средних заработных плат идёт более чем на 10%», — пояснил специалист в беседе с «Газетой.ru».

Балынин дополнил, что представленные данные свидетельствуют об устойчивой положительной динамике роста средних зарплат. Лидерами по темпам роста стали Нижегородская область (увеличение на 22,70%, достигнув 81 230 рублей в июле 2025 года), Вологодская область (прирост на 22,18%, до 84 977 рублей), Удмуртская Республика (подъём на 21,99%, до 75 955 рублей) и Курганская область (рост на 21,98%, до 71 906 рублей).

Экономист обратил внимание, что самый высокий уровень средней заработной платы наблюдается в Чукотском автономном округе, где в июле 2025 года этот показатель составил 211 827 рублей, увеличившись на 16,75% за год. Самая низкая средняя зарплата отмечена в Республике Ингушетия (37 628 рублей, прирост 11,56% за год).

По мнению Балынина, увеличение средних зарплат в России обусловлено несколькими факторами, такими как повышение минимального размера оплаты труда, нехватка кадров в определённых секторах и высокий спрос на специалистов высокой квалификации.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что реальные заработные платы по итогам семи месяцев 2025 года продемонстрировали рост. По его словам, данный показатель увеличился на 4,5%.