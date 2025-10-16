Россияне считают доход менее 48 тысяч рублей признаком бедности

Россияне определили, что ежемесячный доход ниже 48 тысяч рублей означает бедность, а для статуса богача требуется почти 930 тысяч рублей. Таковы результаты опроса, проведённого исследовательским центром SuperJob.

Авторы исследования отметили, что наблюдается непрерывный подъём планки, ниже которой, по ощущениям россиян, начинается бедность. За последний год сумма, позволяющая не считаться бедняком, выросла более чем на 11%, а за десятилетие она утроилась. Порог богатства также значительно вырос по сравнению с 2015 годом.

Эксперты считают, что восприятие этих финансовых границ сильно различается среди населения. Мужчины устанавливают более высокие планки, чем женщины (54 тыс. и 970 тыс. против 43 тыс. и 890 тыс. рублей соответственно), а люди старше 45 лет считают порогом богатства 1,1 млн рублей, тогда как молодёжь до 34 лет — 760 тысяч. Существует и географический разрыв: для москвичей богатство начинается с 960 тысяч рублей, для петербуржцев — с 800 тысяч, а в провинции — с 940 тысяч.

Что касается ощущения счастья, то среднему россиянину для этого требуется ежемесячный доход не менее 257 тысяч рублей. За последние десять лет эта сумма увеличилась в полтора раза.

Ранее сообщалось, что комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал законопроект о повышении минимальной зарплаты. С 2026 года МРОТ может вырасти на 20,7% и составит 27 093 рубля в месяц, что выше нынешних 22 440 рублей. Это изменение потенциально повлияет на доходы миллионов россиян.