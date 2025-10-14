Мишустин сообщил о росте реальных зарплат в России

Реальные заработные платы в России по итогам семи месяцев 2025 года продемонстрировали рост. Как сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, показатель увеличился на 4,5%.

Глава правительства озвучил эти данные в ходе стратегической сессии, посвященной макроэкономической политике. Он отметил, что «реальная заработная плата в целом по экономике за семь месяцев выросла на 4,5%». Мероприятие было направлено на выработку решений для устойчивого роста, снижения уровня бедности и неравенства доходов.

Реальные зарплаты россиян вырастут на 10% за три года, заявили ранее в Минэкономразвитии. Реальные денежные доходы увеличатся более чем на 9%. Также поддержку спросу окажет постепенное снижение нормы сбережений по мере нормализации денежно-кредитной политики, отметил глава ведомства Максим Решетников.