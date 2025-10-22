Врач рассказала, как подготовить голову и тело к шестидневной рабочей неделе

Адаптироваться к шестидневному графику помогут выстроенный режим дня, достаточный сон и утренняя гимнастика. Эти привычки повышают уровень энергии и выносливости за счёт стимулирования выработки дофамина и тестостерона, рассказала в беседе с «Москвой 24» кризисный психолог, НЛП-терапевт Ангелина Сурина.

Отдельно специалист советует пересмотреть рацион: вместо сладостей — сложные углеводы (крупы), а также ягоды, фрукты и источники белка. Такой подход поддерживает ресурсное состояние организма на протяжении удлинённой рабочей недели.

При разовом переходе на шестидневку заметного ущерба ментальному здоровью обычно не возникает. Однако, по словам Суриной, психика «привыкает» к шаблонам.

«Однако психика функционирует по определённым схемам, и при привычном трудовом графике шестой день может восприниматься как выходной, что вызывает внутренний диссонанс», – пояснила она.

К концу недели накапливается моральная усталость и ощущение бесконечного рабочего цикла. Сильного выгорания, как правило, нет, но часто появляются общая утомляемость, неопределённость и желание быстрее завершить дела. Работоспособность закономерно падает ближе к выходным — даже при стандартной пятидневке: в пятницу и субботу люди чаще работают формально, стараются делегировать задачи и избегать лишних нагрузок, поскольку организм уже настроен на отдых.

Если не корректировать нагрузку, возникает перенапряжение, ведь непривыкший к работе в субботу организм не успевает расслабиться. Это может сопровождаться головными болями, повышенной утомляемостью, а также тягой к сладкому как попыткой стимулировать мозг за счёт глюкозы и дофамина.

Напомним, что следующая рабочая неделя для россиян будет шестидневной. В Госдуме объясняли, что такой график позволит грамотно распределить рабочие и выходные дни перед праздниками в ноябре.