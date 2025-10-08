В Петербурге при поиске работы на одну вакансию приходится семь соискателей

В сентябре 2025 года компании Санкт‑Петербурга разместили более 87 тыс. вакансий — на 25% меньше, чем год назад, но чуть больше (+1%) по сравнению с августом. Одновременно число резюме выросло на 25% в годовом выражении и на 11% за месяц, из‑за чего индекс конкуренции достиг 7,4, сообщает пресс‑служба hh.ru.

Лидером по объёму предложений остаётся сектор продаж и клиентского обслуживания — около 16 тыс. вакансий (19%). На втором месте — рабочий персонал с примерно 15,5 тыс. объявлений (18%). Третью строчку занимают производство и сервисное обслуживание — порядка 12,5 тыс. позиций (14%).

Формат занятости преимущественно — полный рабочий день: свыше 56 тыс. предложений, хотя годовой показатель упал на 27%. Наибольшее снижение наблюдается у сменных графиков — минус 41%.

Как ранее писал Life.ru, большинство россиян уверены в том, что через 5 лет самыми востребованными специалистами на рынке станут эксперты по искусственному интеллекту и машинному обучению. Кроме того, ожидается повышение спроса на учёных разного формата.