В Госдуме напомнили о шестидневной рабочей неделе перед ноябрьскими праздниками

На следующей неделе россиян ждёт шестидневная рабочая неделя. Как пояснила депутат Госдумы Светлана Бессараб, такой график позволит рационально распределить рабочие и выходные дни перед ноябрьскими праздниками.

«Мы будем работать с 27 октября по 1 ноября, а затем получим три выходных подряд — 2, 3 и 4 ноября», — рассказала парламентарий журналистам TАCC.

4 ноября страна отмечает День народного единства — последний в 2025 году праздник с дополнительным выходным. Следующий длинный отдых россияне получат уже на Новый год: по словам министра труда Антона Котякова, зимние каникулы продлятся рекордные 12 дней — с 31 декабря по 11 января.

День народного единства: справка

Праздник заменил отмечавшийся ранее 7 ноября День согласия и примирения, а до этого — годовщину Октябрьской революции. С тех пор 4 ноября стало символом гражданского единства и патриотизма.

День народного единства — государственный праздник, отмечаемый в России 4 ноября. Он был учреждён в 2005 году и связан с событиями 1612 года, когда народное ополчение под руководством Минина и Пожарского освободило Москву от польских интервентов.

Для россиян этот день традиционно сопровождается торжественными митингами, концертами и возложением цветов к памятникам героям народного ополчения. В 2025 году он станет последним официальным праздником перед длинными новогодними каникулами.