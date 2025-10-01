Октябрьская шестидневка: Life.ru узнал, как не сойти с ума от работы и остаться в ресурсе

В конце октября россияне столкнутся с серьёзной проверкой своей выносливости — шестидневной рабочей неделей с 27 октября по 1 ноября. Это будет нелегко, поэтому нужно искать в себе силы и мотивацию, чтобы преодолеть такой трудный участок. В беседе с Life.ru эксперт по планированию и тайм-менеджменту Ольга Петрова рассказала, как не развалиться посреди рабочих будней и успешно разделаться с делами.

Шестидневка создаёт риск перегрузки и недостатка времени для выполнения всех задач. Чтобы успеть всё сделать качественно и избежать стрессовых ситуаций, важно заранее планировать — прогнозировать и распределять рабочую нагрузку на месяц вперёд, включая начало ноября. Такой подход позволит структурировать работу и снизить вероятность накладок и форс-мажоров, объяснила эксперт.

«При этом необходимо учитывать не только рабочие обязанности, но и общественную, социальную жизнь. Баланс между этими сферами — ключ к поддержанию энергии и хорошего самочувствия. Поэтому планирование должно быть комплексным: возможно, некоторые задачи стоит начать выполнять уже сейчас, чтобы разгрузить октябрь», — добавила она.

С другой стороны, есть дела, которые можно отложить на ноябрь — особенно если они не являются срочными. После праздников, когда силы восстановятся, можно будет вернуться к выполнению накопившихся задач с новым запасом энергии. Важно также заранее продумать выходные дни, которые предшествуют и следуют за этой длинной рабочей неделей, чтобы максимально эффективно использовать время для отдыха и восстановления, отметила специалист.

Учитывая повышенную нагрузку, стоит особое внимание уделить режиму сна и восстановлению сил. Рекомендуется ограничить интенсивные прогулки, поездки и прочие энергозатратные активности, чтобы избежать физического и эмоционального истощения.

Иногда кажется, что время отдыха — это свободное время, но на самом деле мозг будет работать на высокой продуктивности, осваивая много информации и решая сложные задачи. Поэтому, возможно, стоит даже на время отложить чтение сложных книг и другие умственные нагрузки, чтобы не перегружать себя.

«Правильное распределение нагрузки и разумный отдых до и после шестидневной рабочей недели помогут сохранить энергию и настроиться на продуктивную работу», — подчеркнула эксперт по тайм-менеджменту.

